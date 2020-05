A Tramonti sono in distribuzione le mascherine inviate dalla Regione Campania a tutta la popolazione, con l’inizio della Fase 2. La consegna sta avvenendo grazie al grande impegno dei volontari della Pubblica Assistenza “I Colibrì”, guidati dal presidente Alessandro Miccio. Sono infatti questi ragazzi che stanno coprendo il vasto paese collinare della Costa d’Amalfi, consegnando in tutte le case non solo le mascherine fornite dalla Regione, ma anche i secchi per il conferimento del vetro: altra novità infatti a Tramonti è che presto saranno rimosse le campane presenti sul territorio comunale, con il vetro che presto verrà raccolto porta a porta da ogni abitazione. Fondamentale è stato l’apporto della Protezione Civile nella prima fase dell’emergenza, portando ad anziani e persone impossibilitate a muoversi beni di prima necessità e farmaci, evitando che avvenissero spostamenti nel paese. La loro opera è stata inoltre necessaria in alcuni frangenti anche persone che avevano assolutamente bisongo di sostenere visite mediche specialistiche. Non possiamo che continuare a ringrazie queste fantastiche persone, che con spirito di altruismo, sono sempre in prima linea in questa emergenza sanitaria.