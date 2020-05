Tramonti vicino ai bambini: oggi saranno consegnate mascherine e acquerelli per i più piccoli

I volontari della Pubblica Assistenza “I Colibrì” da oggi inizieranno la distribuzione delle mascherine inviate dalla Regione Campania e destinate ai bambini. Ci sarà anche una bella sorpresa per i più piccoli che riceveranno 12 acquerelli donati dalla Pro Loco Tramonti. L’amministrazione comunale del paese collinare della Costiera Amalfitana si è prodigata con la massima dinamicità per far in modo che i dispositivi di protezione individuale fossero consegnati in tempi brevi. Saranno forniti due modelli di mascherina, in base all’età dei piccoli: da 4 a 8 anni e da 9 a 14 anni. Un gesto di grande responsabilità verso chi ha sofferto maggiormente il periodo di quarantena e il distacco dalla quotidianità.

«Le mascherine inviate dalla Regione Campania – ha spiegato il sindaco Domenico Amatruda – saranno consegnate nel più breve tempo possibile ai bambini di Tramonti. Si tratta di uno strumento fondamentale in questa fase di convivenza con il Covid-19, con la consapevolezza che non sia la soluzione a quanto stiamo vivendo in questo momento, ma un gesto di vicinanza e di grande attenzione verso i più piccoli, che rappresentano il futuro del nostro paese.

I volontari della Pubblica Assistenza I Colibrì consegneranno ai più piccoli anche gli acquerelli donati dalla Pro Loco Tramonti. L’associazione del “Polmone Verde” della Costiera ha dato il via al progetto “Libera la Fantasia”. Un’iniziativa composta da 3 contest differenti che sono stati presentati la scorsa settimana, con una sorpresa finale per i più piccoli, coloro che hanno maggiormente sofferto in questo periodo. I bambini di Tramonti sono invitati a realizzare un disegno la cui foto potrà essere pubblicata sulla pagina facebook della Pro Loco.

«Siamo consapevoli che la nostra solidarietà è una goccia nel mare – ha dichiarato il presidente della Pro Loco Tramonti Vincenzo Magariello – Ma scaturisce dalla voglia di dare una mano e non restare fermi nemmeno in momenti come questi e quindi abbiamo deciso di aiutare i più piccoli ad avere uno svago anche differente da quelli di uso frequente nei bambini di oggi, ovvero gli smartphone. Ringrazio la P.A. I Colibri che ci ha supportato per la consegna. Per tutte le altre attività, non resteremo fermi, siamo solo in attesa di poter capire come muoverci e poter sviluppare nuove forme di eventi e attrazioni per il territorio, in collaborazione con il Comune di Tramonti e con le altre associazioni culturali di Tramonti. Vogliamo lanciare un messaggio di ottimismo, sicuri che sarà un anno diverso e difficile, ma intendiamo essere positivi e pensare che se operiamo bene oggi, domani saremo più forti».