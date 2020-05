Tramonti. Torna il servizio civico, ecco come presentare la domanda

Tramonti. Torna il servizio civico, le domande potranno essere presentate entro il prossimo 18 giugno.

Si rinnova, a distanza di un anno, l’iniziativa del Comune di Tramonti a sostegno di cittadini che versano in condizioni di disagio sociale ed economico.

Sono aperti i termini per la partecipazione all’Avviso Pubblico per l’attivazione dell’intervento denominato “Servizio Civico”, che prevede attività di utilità collettiva, tra cui:

– servizio di vigilanza, manutenzione e salvaguardia di parchi e giardini;

– servizio di custodia, vigilanza e manutenzione, pulizia, apertura e chiusura di strutture pubbliche;

– accompagnamento e assistenza negli scuolabus;

– attività atte a rimuovere situazioni di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti (diversamente abili, minori, anziani, etc.,);

– servizi di piccole manutenzioni domestiche e degli edifici pubblici;

– servizi di custodia e vigilanza presso il cimitero comunale.

Il sindaco Domenico Amatruda, nel post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, dichiara: “Ora come non mai l’amministrazione pubblica deve sostenere i cittadini, soprattutto quelle famiglie che vivono un disagio sociale ed economico, purtroppo rimarcato dal Covid-19. Stiamo lavorando alacremente, dando fondo a tutte le energie e le risorse di cui disponiamo per il bene dei nostri concittadini, perché questo è il momento di far sentire a tutti che non sono soli, ma che possono contare sulla nostra presenza e sul nostro impegno”.

Clicca qui per bando e modulo domanda: https://www.comune.tramonti.sa.it/ente/concorsi/43