Tramonti, è online il bando per il servizio civico: requisiti e domanda

Si rinnova, a distanza di un anno, l’iniziativa del Comune di Tramonti a sostegno di cittadini che versano in condizioni di disagio sociale ed economico.

In esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.11.2018, della deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 28.04.2020 e della determinazione del Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali n. 286 del 19.05.2020 sono aperti i termini per la partecipazione all’Avviso Pubblico per l’attivazione dell’intervento denominato “Servizio Civico” in favore di cittadini che versano in condizioni di disagio sociale ed economico, al fine di coniugare il bisogno socio-economico con la volontà di impegnarsi in attività di utilità collettiva.

Riteniamo che sia il momento di attivare di nuovo questa misura, a sostegno di chi versa in condizioni poco agiate e per tutti coloro che sono in difficoltà, soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria e sociale – ha dichiarato il Vicesindaco Vincenzo Savino. È un piccolo aiuto economico che, però, punta all’inclusione e al benessere dei nostri concittadini.

Possono accedere al servizio civico comunale persone singole e nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

• residenti nel Comune di Tramonti;

• in possesso di un’attestazione ISEE dal valore economico equiparato a quello previsto per l’accesso alla misura nazionale di inclusione sociale prevista a legislazione vigente (non superiore a € 9.360,00);

• di età non inferiore ai 18 anni e non superiore agli anni 67;

• stato di disoccupazione;

• abilità al lavoro con capacità lavorativa residua o limitata in relazione alla disabilità;

• assenza di copertura assicurativa o altre forme di tutela da parte di altri Enti pubblici;

• assenza di programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico;

• cittadini residenti nel Comune di Tramonti che si trovino in stato di bisogno e, quindi, che risultino esposti al rischio di marginalità sociale.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 GIUGNO 2020 a mano direttamente all’ufficio protocollo, esclusivamente il mercoledì e il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11,30, tramite raccomandata a/r o via pec al seguente indirizzo: protocollo.tramonti@asmepec.it.

Gli impegni di tipo lavorativo, a favore della collettività, saranno nei seguenti settori: servizio di vigilanza, manutenzione e salvaguardia di parchi e giardini; servizio di custodia, vigilanza e manutenzione, pulizia, apertura e chiusura di strutture pubbliche; accompagnamento e assistenza negli scuolabus; attività atte a rimuovere situazioni di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti (diversamente abili, minori, anziani, etc.,); servizi di piccole manutenzioni domestiche e degli edifici pubblici; servizi di custodia e vigilanza presso il cimitero comunale.

Il compenso non ha natura di corrispettivo, rispetto alla prestazione di servizio, ma viene erogato come misura di inclusione sociale attiva ed è stato fissato con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 28.04.2020 in € 6,00 ad ora per un’attività che non potrà superare le 24 ore settimanali.

Ora come non mai l’amministrazione pubblica deve sostenere i cittadini, soprattutto quelle famiglie che vivono un disagio sociale ed economico, purtroppo rimarcato dal Covid-19 – ha dichiarato il sindaco Domenico Amatruda. Stiamo lavorando alacremente, dando fondo a tutte le energie e le risorse di cui disponiamo per il bene dei nostri concittadini, perché questo è il momento di far sentire a tutti che non sono soli, ma che possono contare sulla nostra presenza e sul nostro impegno. Ne usciremo più forti di prima.