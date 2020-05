Tramonti. Ecco gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali

Tramonti, costiera amalfitana. Per chi avesse necessità di usufruire dei servizi messi a disposizione dagli uffici comunali, riportiamo la tabella con tutti gli orari di apertura al pubblico degli stessi.

Sul sito ufficiale del comune sarà, inoltre, possibile informarsi sui servizi per i quali è possibile recarsi al Municipio e quelli, invece, di cui usufruire in via telematica: https:// www.comune.tramonti.sa.it/ ente/albo/1750