Tramonti. Il Giardino Segreto dell’Anima: “Lo sfogo-denuncia di Positanonews è testimonianza del dolore che ci pervade. Speriamo di potervi incontrare presto”.

Bentrovati, e spero che quando questo incubo sarà finito di potervi incontrare ancora nel nostro GIARDINO SEGRETO dell’ANIMA a Campinola di Tramonti. Per condividere il piacere di vederci e di gustare insieme il senso del vero amore per la natura, l’ambiente, la spiritualità delle cose belle.

Lo sfogo-denuncia che ho scritto e che il direttore di Positano News ha ripreso e commentato è la viva testimonianza dei sentimenti e del dolore che ci pervade. Ma la nostra storia, la volontà e i sentimenti sono ancora vivi e indistruttibili.

Per leggere fate click sul link sottostante. Invio anche qualche foto del Giardino in questi giorni e di come sarà a fine mese.

Ciao, anche a nome di mia moglie e di Giancarlo nostro figlio che nel Giardino ha vissuto gran parte delle sue giovanili estati.