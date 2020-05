Tramonti, costiera amalfitana. Tutti negativi i tamponi effettuati martedì scorso ai 180 cittadini

Tramonti. Sono tutti negativi i tamponi per il virus Covid-19 voluti dalla Regione Campania ed effettuati martedì scorso ai cittadini di Tramonti dall’Istituto Zooprofilattico Meridionale.

Circa 180 i test effettuati alle categorie maggiormente esposte al contatto col pubblico, come forze dell’ordine, associazioni di volontariato e amministratori pubblici.

I test proseguiranno a breve su altri gruppi di persone individuate come potenzialmente a rischio. L’auspicio è che il trend favorevole sia confermato, a riprova che le misure tempestivamente adottate ed il senso di responsabilità dei cittadini hanno prodotto i frutti sperati in termini di sicurezza collettiva.