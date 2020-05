Tramonti. Coronavirus, il 19 maggio al via lo screening di massa per le categorie esposte

Tramonti. Come previsto dal Piano Operativo Regionale per lo screening di sorveglianza sanitaria Covid-19, grazie al coordinamento tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, le ASL territoriali e le Amministrazioni comunali, saranno effettuati tamponi su tutti coloro che hanno svolto attività lavorative al pubblico nel periodo di lockdown, in particolar modo per le categorie maggiormente esposte.

Lo screening di massa è fondamentale per consentire una lenta e graduale ripresa delle attività economiche e sociali e della gestione ordinaria della vita cittadina e, al tempo stesso, tutelare e garantire la salute dei cittadini.