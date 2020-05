Tramonti in cordoglio, addio a Elena Generale: aveva 71 anni

Tramonti, Costiera amalfitana. La città è in forte cordoglio per la perdita della sig.ra Elena Generale, scomparsa all’età di 71 anni. Il triste annuncio arriva dal marito Luigi D’Apuzzo, con la figlia Agnese, oltre alla nuora, il genero, i nipoti Elena, Giancarlo e Luigi, i cognati e i parenti tutti.

Il cordoglio anche dal comune di Tramonti: “Sentite condoglianze alle famiglie Generale e D’Apuzzo da parte della Amministrazione comunale e della cittadinanza. Ai familiari tutti sentimenti di affetto e vicinanza per il lutto che stanno vivendo in questo momento particolare. Ricordiamo che, da decreti governativi, non si può fare visita a casa della defunta e non si può prendere parte al funerale, che è strettamente riservato alla famiglia.”

Positanonews abbraccia le famiglie Generale e D’Apuzzo per la triste perdita.