Tramonti. Consegnati i contenitori per la raccolta di farmaci scaduti.

Tramonti ha fatto del rispetto dell’ambiente un vessillo fondamentale del proprio agire

Sono stati consegnati nei giorni scorsi, anche grazie alla collaborazione dei volontari della P.A. I Colibrì, i contenitori per la raccolta di farmaci scaduti presso le due farmacie e la parafarmacia presente nel comune collinare della Costiera Amalfitana e i contenitori per la raccolta di pile esauste presso i rivenditori AEE (Apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Un gesto di grande attenzione per il territorio e di rispetto per l’ambiente in modo da diminuire la pericolosità nonchè da favorire il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di prodotti ad alto fattore inquinante.

E’ prevista l’installazione, inoltre, di un contenitore di volumetria maggiore all’interno della casa comunale, nei pressi della macchina automatica che eroga le buste codificate per la raccolta differenziata, così da consentire ai cittadini che si recano abitualmente a ritirare le buste, di poter smaltire le pile esauste in maniera corretta.