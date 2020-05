Tramonti. Nuovo avviso di bruciatura sterpaglie

AVVISO BRUCIATURA STERPAGLIE

A partire dal 4 maggio 2020, salvo espressi divieti della Regione Campania, sarà possibile effettuare la combustione di sterpaglie, scarti di origine agricola provenienti dalla ripulitura di orti privati, agrumeti, vigneti, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 (ora di fine combustione) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì secondo il seguente calendario per frazioni.

Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sotto elencate sanzioni che potranno essere estinte con le modalità previste dalla L. 689/81:

✓ per la combustione di sterpaglie, vegetali ecc. fuori dagli orari e giorni consentiti o non essiccate è prevista la SANZIONE AMMINISTRATIVA di €. 150,00;

✓ per la combustione di materiali diversi da scarti vegetali ecc. (es. materie plastiche, contenitori ecc.) è prevista la SANZIONE AMMINISTRATIVA di €. 500,00.