Tramonti, ampliate le fasce orarie dell’isola ecologica. Ecco le info

Con l’inaugurazione della “Fase 2”, il Comune di Tramonti comunica alla cittadinanza l’ampliamento delle fasce orarie di conferimento dei materiali ingombranti nell’isola ecologica di via San Felice. I nuovi orari del Centro di raccolta seguiranno il seguente regime: apertura il Giovedì dalle 15 alle 18 e il Sabato dalle 9 alle 13.

L’ente ricorda che bisogna recarsi all isola ecologica con guanti e mascherina, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro. Si entrerà uno alla volta SU PRENOTAZIONE al numero 329 4639250 (Operatore Sign. Claudio Rossi). “Abbiamo ampliato le fasce orarie per consentire a più persone l’accesso – si legge nella nota del Comune – I materiali devono essere già selezionati a casa. Bisogna arrivare al centro già pronti per consentire a tutti di entrare entro gli orari sopracitati.”