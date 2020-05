Tramonti, 71enne con gravi problemi respiratori: intervento dell’eliambulanza

Una 71enne di Tramonti con gravi problemi respiratori, nel primo pomeriggio è giunta al Pronto Soccorso Costa d’Amalfi a bordo di un’ambulanza, dopo aver allertato il 118 per i soccorsi. L’anziana signora, giunta in codice rosso al nosocomio costiero, è stata trasferita con immediatezza nella sala rianimazione ed intubata dal rianimatore di turno.

I medici del presidio sanitario di Castiglione di Ravello, dopo attente analisi, hanno deciso che era necessario un trasferimento in una struttura ospedaliera attrezzata per il caso: vista la mancanza di posti in rianimazione presso Ruggi d’Aragona di Salerno, l’eliambulanza, atterrata al porto turistico di Maiori, ha tradotto la donna all’ospedale di Battipaglia.