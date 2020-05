Tragedia nella notte, ucciso un ragazzo di 17 anni a Gragnano È stato accoltellato. Più colpi inferti senza pietà. In strada è morto un ragazzo di 17 anni, ferito con un amico nella notte a Gragnano. Il ferito, portato direttamente in sala operatoria, è in gravi condizioni. La vittima è uno studente N.D. Con un cognome pesante, i suoi parenti appartengono ad una famiglia camorristica, ma i genitori non hanno precedenti. Portato d’urgenza in ospedale al San Leonardo per lui non c’è stato niente da fare. In sala operatoria l’altro giovane coinvolto nella lite dalle tragiche conseguenze. Tanto il sangue lasciato sull’asfalto a via Vittorio Veneto. Gli agenti del commissariato di Polizia indagano sul delitto avvenuto nella notte.