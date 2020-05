Torre del Greco, “Grazie a te e tua figlia per aver portato il covid nel palazzo”. Il messaggio di insulti ad un infermiera

Dagli infermieri-eroi agli insulti. Ci vuole un attimo per stigmatizzare il lavoro di operatori sanitari, impegnati in prima linea in questa lotta al coronavirus. A Torre del Greco Teresa Greco, giovane infermiera del Policlinico di Napoli, ha trovato un messaggio spiacevole al ritorno dal proprio lavoro. “Grazie a te e tua figlia per aver portato il covid nel palazzo”, un messaggio riprovevole fatto con ritagli di giornale e senza firma, che è stato riposto nella buca delle lettere all’interno del condominio.

Un segnale di disprezzo gratuito, a cui la 26enne laureata in scienze infermieristiche, che lavora da due mesi al polo anti-Covid dell’ospedale partenopeo. Neanche il tempo di festeggiare la guarigione di piccoli pazienti da questa terribile epidemia, al ritorno a casa, un palazzo di via Alcide De Gasperi, ha trovato questo foglio di carta, che è stato per lei fonte di delusione e rabbia, visto che sta lavorando giorno e notte. Trent’anni che abita in quello stabile e non ha mai subito niente del genere la famiglia Vetro, si perché anche il papà in questo momento è impegnato come infermiere al Loreto Mare, al Covid Hospital.

Per Teresa si tratta di una situazione beffarda, perché quando è stata assunta a marzo, voleva prendere casa per evitare gli spostamenti, ma proprio il suo lavoro è stato da ostacolo, ed al momento ha dovuto rinunciare all’idea di trasferirsi. Quando si è saputo della notizia all’interno del palazzo, non sono mancati messaggi di solidarietà, che l’hanno convinta a lasciare un messaggio sui social. “Mi auguro non capiti mai in un reparto in cui lavoriamo papà o io. Ma, malauguratamente dovesse accadere, riceveresti un trattamento di favore”.

Il sindaco Giovanni Palomba, saputo di quanto accaduto, si è rivolto così a suoi due concittadini: “A Teresa e al papà esprimo tutta la mia solidarietà per un episodio inqualificabile e vergognoso – afferma il primo cittadino – A loro e a tutti gli operatori sanitari va il ringraziamento dell’intera città e l’invito a non mollare”.

“Un gesto deprecabile e vergognoso che merita tutto il nostro disprezzo. E’ difficile pensare a qualcuno che abbia potuto soltanto immaginarla una cosa simile, figuriamoci metterla in pratica. Fare delle accuse di questo tipo, in modo così clamorosamente vigliacco, ci fa disgustare, senza il contributo ed il sacrificio di medici ed infermieri ci sarebbe stato un vero e proprio disastro. Siamo molto vicini alla signora Teresa e a sua figlia, hanno tutta la nostra solidarietà.” – ha dichiarato poi il Consigliere Regionale del Sole che ride Francesco Emilio Borrelli, membro della commissione sanità.