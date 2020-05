Torneo BeSports. Nona la Juve Stabia. Il Frosinone supera il Benevento e si porta in vetta alla classifica.

Continua il torneo di BeSports di serie B in cui si sono giocate la 15° e la 16° partita di campionato. Per la 15° giornata la Juve Stabia ha affrontato il Frosinone, rimediando una sconfitta in casa per 4-6 ed una vittoria a Frosinone per 2-4. Per la 16° giornata, invece, le Vespe si sono scontrate con il Chievo vincendo per 3-0 in trasferta e pareggiando 2-2 in casa. L’attuale classifica vede la squadra gialloblu nona a 48 punti mentre il Frosinone sorpassa il Benevento, portandosi in vetta a 62 punti.