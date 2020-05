Tornano le messe nelle chiese, i fedeli con guanti e mascherine

Assieme a San Pietro hanno aperto il 18 le chiese in tutta Italia per la prime messe dopo tante dirette streaming. Distanziamento, mascherine e igienizzanti per le mani. Nella Fase 2, le celebrazioni dopo l’esplosione della pandemia di coronavirus sono all’insegna della prudenza, frutto del protocollo tra Cei e governo.

Il protocolo tra Cei e governo

Il protocollo nella Fase 2 prevede che l’accesso ai luoghi di culto sia effettuato in modo da evitare assembramenti; che la distanza tra le persone debba essere di almeno un metro sia lateralmente che frontalmente, che chi accede ai luoghi di culto debba indossare la mascherina per coprire naso e bocca. Si chiede inoltre di regolare gli accessi e il rispetto della normativa tramite volontari, e si ricorda ai fedeli che non è consentito entrare in chiesa qualora si abbiano sintomi influenzali o temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5° C o, ancora, qualora si sia stati a contatto con malati di Covid-19. Per quanto riguarda la celebrazione vera e propria, si chiede di ridurre al minimo la presenza di celebranti e ministranti; di evitare la presenza del coro e lo scambio della pace. La Comunione viene consegnata al banco, senza che nessuno debba alzarsi dal proprio posto; il sacerdote e gli eventuali ministri straordinari dovranno indossare mascherina e guanti e aver igienizzato le mani; l’ostia dovrà essere offerta soltanto sulle mani dei fedeli e facendo attenzione a non toccarle.