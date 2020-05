Torna finalmente libera Silvia Romano, la giovane cooperante milanese rapita nel novembre 2018

Finalmente arriva una notizia attesa da un anno e mezzo. E’ stata liberata Silvia Romano, la 25enne cooperante milanese rapita a novembre 2018 da un commando di uomini armati nel villaggio di Chakama, a circa 80 chilometri a ovest di Malindi, in Kenya, mentre lavorava per la onlus ‘Africa Milele’ per seguire un progetto di sostengo all’infanzia con i bambini di un orfanotrofio. A renderlo noto è il premier Giuseppe Conte su Twitter: “Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia”. Anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio annuncia la liberazione della ragazza con un post su Facebook: “Volevo darvi una buona notizia. Silvia Romano è libera. Lo Stato non lascia indietro nessuno”. Secondo fonti di intelligence riportate dall’agenzia AdnKronos è iniziata all’alba di oggi l’operazione per liberare Silvia Romano, grazie ad un lungo e complesso lavoro sul campo. La ragazza è già in sicurezza e domani atterrerà in Italia.