Tordigliano incidente moto. C’era anche benzina su asfalto, motociclista ancora in Ospedale. Per molti è la strada della morte da Positano a Piano di Sorrento questo tratto della Ss163 è stato scenario di centinaia di incidenti. Sulla dinamica fra il motociclista e la SITA ci sono ancora accertamenti in corso. C’è da dire che lungo la strada sono state rilevate tracce di benzina tuttora pericolose per chi la percorre. Il ragazzo, intanto, si trova ancora in ospedale, sarebbe risultato falso positivo alla droga, in effetti gli è stata somministrata morfina dopo incidente , per cui le analisi avrebbero rilevato queste presenze. Il ragazzo, che poi ha 35 anni, è attivo in una cooperativa che aiuta i disabili, benvoluto da tutti a Giuliano di Napoli. Ora non ricorda molto di quel che è successo, secondo alcuni i mezzi sono stati spostati, starà alla magistratura di Torre Annunziata ricostruire le esatte dinamiche.