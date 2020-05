“Teverola Terra di Campioni”: Boxing Improta celebra 25 anni di successi

TEVEROLA. Nella giornata di venerdì 22 maggio 2020, la “Kick Boxing Improta” di Teverola, diretta dal Maestro Antonio Improta, ha celebrato i suoi primi 25 anni di attività.

Correva l’anno 1995 quando ebbe luogo la prima affiliazione sportiva. Un vero e proprio momento storico, in quanto la fucina teverolese fu la prima scuola sportiva di kick boxing in Terra di Lavoro.

“Il 2020 è un anno difficile per tutti. Il mondo del lavoro, dello spettacolo, della cultura e, non ultimo, dello sport hanno subito le dirette conseguenze della pandemia – commenta il Maestro Antonio Improta – . Il Coronavirus è un nemico invisibile che si è dimostrato e si sta dimostrando devastante per l’umanità, al punto tale da stravolgere il nostro sistema lavorativo e sociale.

Oggi mio figlio Giovanni, per onorare la ricorrenza dei 25 anni, ha sostenuto una seduta di allenamento individuale nella palestra storica di famiglia; proprio su quel tatami dalla grandezza di 50 metri quadrati, dove si sono allenati numerosi Maestri ed una miriade di allievi, cui sono seguiti figli e nipoti. Grazie a loro, come squadra abbiamo vinto titoli italiani, europei, intercontinentali, coppe del mondo, titoli mondiali ed una medaglia olimpica”.

Teverola si è confermata, negli anni, Terra di campioni: “L’accostamento dei termini non nasce solo dai titoli vinti nel mondo della kick boxing, ma anche alla luce del gran gala ‘Le stelle dello sport’, in cui sono stati premiati ben 33 atleti di livello nazionale ed internazionale – afferma il Maestro Improta -. Molti di loro si allenano in strutture sportive fuori dalla nostra città, supportati, con sacrificio, dai loro genitori. Una comunità con tanti campioni si dimostra una terra con radici forti, portatrice sana di fattori positivi per un futuro migliore”.