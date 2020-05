Il testamento artistico di Ezio Bosso. “La musica è un bisogno primario dell’uomo. E va trattata come tale.”. Da Ravello il ricordo di Patrizia Porzio

Da Ravello in Costiera amalfitana il ricordo di Patrizia Porzio, cantante lirica affermata, direttrice marketing e comunicazione di grandi manifestazioni e organizzatrice di eventi di caratura internazionale

Ci lascia Ezio Bosso musicista, direttore d’orchestra, uomo di grande sensibilità.

Un artista, che ha saputo meglio di ogni altro, dare lezioni di musica e di vita.

Dopo l’intervento al cervello per un melanoma, la musica gli ha dato la forza per convivere con la sua malattia neurodegenerativa.

Si è esibito nei teatri più prestigiosi come direttore d’orchestra e pianista: dall’Opera House di Sydney alla Carnegie Hall di New York, dalla Royal Festival Hall di Londra alla Scala di Milano.

Ha anche firmato colonne sonore per il cinema di Salvatores e il maestro Claudio Abbado gli lasciò in eredità l’Associazione Mozart14, di cui è stato ambasciatore internazionale.

Indimenticabile la sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2016 dove lasciò un segno indelebile nella memoria di tutti gli italiani per la sua dichiarazione: “La musica è come la vita, si può fare in un solo modo, insieme.”

La musica per Ezio Bosso era una necessità come respirare, come l’acqua e il suo bisogno era quello di divulgarla al mondo intero.

In questo ultimi tempi il musicista si era speso molto con interviste ed esibizioni via web, ritenendo un pericolo il distanziamento sociale quale inizio di un isolamento sociale. “Il distanziamento fa perdere l’umanità, la nostra funzione di uomini è quella di ricordare che siamo nati per stare insieme con i nostri dovuti momenti di solitudine. La musica per ripartire non ha bisogno di molto, ha bisogno di speranza, di visione, ha bisogno di far vedere che c’è, e soprattutto, che non può essere relegata a fare la Cenerentola. La musica deve essere presa sul serio da tutti.”

“Non è la musica che ha bisogno di noi ma è il Paese, siamo noi che abbiamo bisogno della musica per educare. Il potere magico della musica è infinito perché ci rende tutti uguali, un’unica società, che lavora per essere migliore perché ci dà speranza e ci rende umani per davvero, fuori ai soliti sismi dei social e a questo nostro guardare solo a grida e strilli.

La musica sussurra e ci svela la vita. Viviamo sempre come se fosse la prima volta. Suoniamo e scriviamo sempre come fosse il primo respiro e come se fosse l’ultimo…”

Grazie Ezio per quello che hai dato alla musica e a tutti noi!