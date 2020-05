Terremoto nella sanità campania , il Viminale ha deciso: “L’Asl Napoli 1 va sciolta”

Terremoto nella sanità campana, il Viminale ha deciso: “L’Asl Napoli 1 va sciolta”

In Ministro dell’Interno ha deciso per lo scioglimento della Asl Napoli 1 attualmente guidata da Ciro Verdoliva, ora il documento passa al consiglio dei ministri che dovrà ratificarlo. Sarà nominato un commissario straordinario indicato dalla Prefettura di Napoli e due sub commissari tra i tecnici della Regione Campania. La commissione d’accesso ha indagato sulle infiltrazioni camorristiche. Duro colpo per l’uomo-immagine di Vincenzo De Luca nella gestione dell’emergenza Covid19.

Vicinanza all ‘ attuale direttore Generale della asl na 1 Ing. Ciro Verdoliva è stata espressa dal noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti leader federazione nazionale Lavoratori che ha dichiarato

Ha effettuato un grande lavoro di organizzazione se pagherà pagherà colpe non sue