Terremoto nella sanità campania , il Viminale ha deciso: “L’Asl Napoli 1 va sciolta” . La notizia lanciata da Fanpage non è stata confermata

Terremoto nella sanità campana, il Viminale ha deciso: “L’Asl Napoli 1 va sciolta”

In Ministro dell’Interno ha deciso per lo scioglimento della Asl Napoli 1 attualmente guidata da Ciro Verdoliva, ora il documento passa al consiglio dei ministri che dovrà ratificarlo. Sarà nominato un commissario straordinario indicato dalla Prefettura di Napoli e due sub commissari tra i tecnici della Regione Campania. La commissione d’accesso ha indagato sulle infiltrazioni camorristiche. Duro colpo per l’uomo-immagine di Vincenzo De Luca nella gestione dell’emergenza Covid19.

Vicinanza all ‘ attuale direttore Generale della asl na 1 Ing. Ciro Verdoliva è stata espressa dal noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti leader federazione nazionale Lavoratori che ha dichiarato

Ha effettuato un grande lavoro di organizzazione se pagherà pagherà colpe non sue

La Notizia lanciata da Fanpage non è stata confermata “Non ancora”, la risposta dal Ministero, intanto sia Lega che Movimento Cinque Stelle Campania avevano fatto comunicati .