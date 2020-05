Tempo di nidificazioni per il merlo

Il merlo (Turdus merula), lungo circa 25 cm, è noto per il piumaggio di un bel nero lucente e uniforme e per il becco ed il cerchio peri-oftalmico giallo arancio vivo e le zampe brune. Abbonda nei giardini della nostra Penisola. Dal canto inconfondibile, si muove con attenzione e sospetto. Costruisce il nido in posti nascosti e cespugliosi, quando lo raggiunge, non lo fa mai con volo diretto. Circospetto e riservato, teme l’uomo, ma non disdegna di costruire il nido vicino alle case per proteggersi da altri predatori. Ghiotto di insetti e vermi, non disdegna di scovare nel terreno fresco zappato, muovendosi goffamente, saltellando a Pier pari.

Maggio è anche il tempo della pulizia dei giardini, l’appello a contadini e giardinieri, è quello di non distruggere i nidi di qualsiasi specie.

La femmina ha le parti superiori color bruno scuro uniforme, le parti inferiori bruno-fulve con striature scure più o meno distinte, gola più pallida, biancastra; becco bruno con poco giallo, raramente giallo come il maschio. I giovani sono più chiari e più fulvi della femmina, con striature delle parti inferiori più evidenti.

Il maschio giovane ha il becco nerastro e il mantello più marrone con le zampe bruno-scure. I maschi anziani sono grigiastri, con il becco giallo.

Nidifica tra le siepi, cespugli, sempreverdi, edera o su alberi a notevole altezza. Il nido viene costruito dalla femmina, talvolta aiutata dal maschio che porta materiale.

Nel nido, la femmina depone da 3 a 5 uova verdi-azzurre macchiate di bruno, che cova per 12-15 giorni. Verso il tredicesimo giorno di vita i piccoli, pur non essendo ancora in grado di volare, escono dal nido occultandosi in terra nei cespugli dove, mentre la madre inizia a costruire un secondo nido, il padre continuerà ad assisterli per un paio di settimane.