Televendite con prodotti a basso costo, Vito Casola: “Tuteliamo il nome di Positano, ci danneggiano”

Abbiamo ascoltato il titolare della boutique “Brunella”, nonché presidente dell’associazione Posidonia, Vito Casola. L’associazione, ricordiamo, è la più importante e storica associazione ambientalista di Positano che si occupa di promuovere il benessere delle comunità locali attraverso la valorizzazione condivisa e partecipata dell’identità culturale e ambientale, vissuta come elemento fondante di ogni attività sociale ed economica.

In particolare, Casola ci ha voluto illustrare una problematica che forse è anche troppo sottovalutata: “In questi giorni per caso ho visto un canale Tv, una televendita, dove erano in vendita prodotti di Positano a prezzi davvero troppo bassi – ha dichiarato – Il Comune, a mio avviso, dovrebbe tutelare il nome di Positano. Purtroppo non c’è alcuna associazione di commercianti, se non si riesce a tutelare la moda di Positano, almeno il nome del paese dovrebbe esserlo, come succede a Capri.

Non si può usare, deprezzando i prodotti di Positano, il nome del paese. Sono rimasto sconcertato da questa cosa, che mi è capitata per caso. Mi dicono che in realtà ce ne sono a centinaia di queste attività. Il Comune incominci una battaglia legale e si faccia valere perché queste cose danneggiano le attività dei positanesi e il nome di Positano. E’ compito dell’amministrazione tutelare il nome del paese, sia per l’immagine sia per il discorso economico”.