TartaLove per salvare le tartarughe marine

Napoli, nonostante la pandemia torna l’impegno di Legambiente, che come ogni anno organizza eventi per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla catastrofe ambientale legata all’inquinamento che minaccia diverse specie marine in pericolo di estinzione. “TartaLove” è questo, una campagna di adozione simbolica delle tartarughe marine che vengono curate nei centri di recupero di Legambiente. Ogni anno in Italia 10mila tartarughe Caretta caretta muoiono a causa di catture accidentali, ingestione di plastica e traffico nautico. Oltre a ciò, i nidi sono a rischio ma anche grazie a Legambiente alcune migliaia di piccoli ogni anno possono raggiungere il mare in sicurezza.