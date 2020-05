Tantissimi auguri Kylie Minogue Avevo 36 anni quando ho ricevuto la diagnosi di cancro al seno. In quel momento l’idea di avere figli non era nella mia agenda, ma da allora in poi è cambiato tutto.

Non voglio concentrarmi su quello ma ovviamente mi chiedo come sarebbe stato. Tutti diranno che ho ancora delle opzioni, ma non lo so.

Adesso ho 50 anni e sono più a mio agio con la mia vita. Ho vinto questa sfida grazie all’aiuto della famiglia, degli amici, dei medici e di tutte le persone che mi sono state vicine”

(Kylie Minogue)

Oggi la cantante compie 52 anni!