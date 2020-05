Tanti auguri a Star Wars

Oggi, 4 maggio, è la giornata che i fans di tutto il mondo dedicano alla mitica saga cinematografica di George Lucas traendo spunto da un gioco di parole “May the Force be with you” (Che la Forza sia con te) famosissimo slogan legato agli Jedi, che è stato declinato in “May the Fourth be with you” (letteralmente “Che il Quarto sia con te”) perchè May può significare anche Maggio. Sempre oggi l’intera saga di Guerre Stellari sarà disponibile in streaming.

a cura di Luigi De Rosa

(foto con il cast originale tratta dal web)