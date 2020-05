In Svezia la notte di “Valpurga” per evitare assembramenti nei parchi si sversa guano di pollo Metodi «contadini»per rispettare il distanziamento sociale. Ci stanno provando a Lund, ciottadina universitaria nel sud della Svezia dove questa sera, giovedì, si svolge una festa di solito molto frequentata, la «notte di Valpurga», ricorrenza di origine pagana che festeggia l’arrivo della primavera nei paesi nordici. Le autorità cittadine hanno ordinato lo sversamento nel parco pubblico di una tonnellata di guano di pollo, con il duplice obiettivo di scoraggiare le passeggiate – a causa dello spiacevole odore – e di concimare i prati. «Non vogliamo diventare un focolaio di coronavirus – ha detto alla Reuters il sindaco della città, Philip Sandberg -. Facciamo quello che possiamo: fertilizziamo e cerchiamo di tenere la gente al sicuro».

30mila persone

In Svezia la sera del 30 aprile segna il passaggio dal buio e dal freddo dei giorni invernali alle giornate primaverili ed estive più luminose ed è tradizionalmente celebrata con pic nic, feste e falò per scacciare le streghe, che attirano migliaia di studenti e cittadini. «Nel parco, gli scorsi anni si sono radunate fino a 30mila persone, ma con l’emergenza sanitaria bisogna assolutamente evitarlo » ha detto il sindaco.

Approccio morbido

La Svezia ha adottato un approccio più morbido rispetto a molti altri Paesi per prevenire la diffusione della malattia, contando sul senso di responsabilità dei cittadini, senza imporre restrizioni. Anche in questa occasione si sono invitati i cittadini a non fare adunate, ma si è pensato di rinforzare la raccomandazione con un «aiutino». Il timore è che tanti, soprattutto i giovani, non resistano all’idea di godersi un pic nic e una bevuta nel parco. «La maggior parte delle persone rispetta le raccomandazioni – assicura il sindaco – ma anche piccole folle possono costituire un grosso rischio di contagio».