Strumenti per la ripresa. La letteratura di viaggio: Renato Fucini

La ripartita economica , superata la pandemia, richiede coraggio e rimbocco delle maniche. Analisi degli strumenti disponibili e utilizzazione di essi per far leva sul turista italiano o straniero. Al concetto di Clean & Safe vanno aggiunte le motivazioni per convincere il viaggiatore a venire, la bellezza , la cultura, l’enogastronomia e tutto quanto fa attrazione.

Propongo di partire quasi da zero, rianalizzando quello che colpisce chi viene nelle nostre terre e cosa ne pensa, invitandovi a legge questa pagina di Fucini di circa 150 anni fa, 11 maggio 2020 – 11 maggio 1877 .

Dal libro Napoli a occhio nudo di Renato Fucini.

la descrizione più pittoresca, un quadro dal pennello più prodigioso, il capitolo di una penna sublime ,impallidiscono davanti alla realtà

I compagni di Fucini nella difficile esplorazione di Napoli furono Virginia Villari, sorella di

Pasquale e moglie di Domenico Morelli, Telemaco Signorini, maestro del movimento macchiaiuoli

in trasferta a Napoli per l’Esposizione, l’amico Enrico Reghini e soprattutto Giustino Fortunato,

incontrato al Gran Caffé di Largo s. Ferdinando , l’elegantissimo e noto Caffé delle Sette Porte, il

13 maggio 1877. Difatti Neri Tanfucio appuntò: “al Gran Caffé dove incontro molti signori ai quali

sono presentato dal prof. Zumbini e specialmente il sig. Giustino Fortunato, pel quale ho una lettera

del Villari. Il Sig. Fortunato viene a prendermi domani alle 10 per stare insieme. Pregiudizi da

togliersi: indolenza, furto, ineducazione; confronti di questa plebe con quella d’altre parti d’Italia e

specialmente della gentile Toscana”