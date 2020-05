Strada chiusa a Cetara. Cirielli ringrazia ANAS e De Micheli: “Rassicurazioni su tempistica dei lavori”.

“Ringrazio le autorità regionali dell’Anas che, questa mattina, mi hanno rassicurato sulla tempistica dei lavori lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, nel comune di Cetara (Salerno)”. Lo dichiara in una nota il Questore della Camera e parlamentare salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “I lavori necessari per la messa in sicurezza del costone roccioso, sollecitati più volte anche dai Comuni coinvolti, non sono potuti partire prima perchè il finanziamento è stato acquisito soltanto ora. Ho ricevuto, comunque, la disponibilità da parte dell’Anas – annuncia Cirielli – a rivedere l’ordinanza che istituisce le targhe alterne al fine di non penalizzare ulteriormente la Divina Costa. Ringrazio, infine, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli per l’efficienza, la sensibilità e la disponibilità dimostrate dall’Anas nel rispondere ad una sollecitazione delle categorie produttive della Costa Amalfitana, già duramente provate dalle misure restrittive disposte a seguito del Covid-19” conclude Cirielli.