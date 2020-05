Statale Amalfitana, croce e delizia anche dopo il lockdown

La Statale Amalfitana continua ad essere croce e delizia per la mobilità sul territorio costiero, anche dopo il lockdown. La voglia di ripartire dopo la parte più impegnativa dell’emergenza coronavirus, si sta già scontrando con le mille problemi, che presenta la striscia d’asfalto, che collega Salerno con la Penisola Sorrentina, ed attraversa tutta la Costiera Amalfitana. Ora che il territorio ha finalmente un dispositivo anti-traffico, servono opere di messa in sicurezza e di ripristino della completa percorribilità della SS 163, come ad esempio la rimozione dei semafori (nel video sopra vediamo quello posizionato nei pressi di Amalfi, presente da dicembre 2019) e la sostituzione delle ringhiere a Maiori. Cittadini e operatori turistici della Costiera, seppur non accogliendo con entusiasmo la chiusura annunciata dall’Anas a Cetara, chiedono almeno che tutti questi ostacoli vengano rimossi e le migliorie apportate, approfittando della scarsa presenza di traffico. Un’altra questione calda è anche quella dei percorsi alternativi: la Strada Provinciale Tramonti-Maiori continua ad essere al limite della percorribilità.