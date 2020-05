Stagionali, tutte respinte le domande. Intervento di Gagliano “Ora basta”

La notizia che L’INPS ha respinto tutte le domande di bonus agli stagionali ha fatto intervenire l’ex sindaco di Praiano e consigliere della Regione Campania Salvatore Gagliano

ORA BASTA! SOLO LE VIE LEGALI, POSSONO TUTELARE I TANTI ONESTI LAVORATORI STAGIONALI

L’INPS ha iniziato a respingere tutte le domande in RIESAME, negando nuovamente ai tanti lavoratori stagionali il bonus dei 600 Euro.

La mancanza di rispetto più grande, oltre a quella d’aver calpestato

Il giusto diritto dei lavoratori e’ anche di aver smentito quanto deciso da un tavolo tecnico, composto da dirigenti della direzione generale dell’INPS e Consulenti Nazionali del Lavoro, i quali, nei fatti avevano stabilito che il Bonus di euro 600 rappresentava un giusto diritto dei lavoratori, visto che a tutti gli effetti erano da considerarsi stagionali.

A questo punto non ci fermeremo: ci batteremo come abbiamo fatto sin dal primo momento, per riportare giustizia e tranquillità nelle case dei tanti lavoratori del Salernitano.

Nella mattinata di oggi, dopo aver spiegato il tutto nella tarda serata di ieri , trasferiró ad un notissimo studio Legale del Lavoro di Napoli, la documentazione relativa all’intera vicenda affinché entro pochissimi giorni ci potranno far conoscere le concrete possibilità per la costituzione contro L’INPS,

responsabile di queste anomalie.

Sarà mia cura informare tutti Voi via Facebook , garantendo con la serietà di sempre, l’impegno massimo in questa triste vicenda che penalizza un numero elevatissimo di lavoratori.

Non faremo nessun passo indietro affinché possa trionfare la verità’ .

Si ribadisce che I nostri lavoratori sono STAGIONALI e meritano il giusto RISPETTO.