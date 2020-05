Positanonews continua la sua lotta insieme ai lavoratori stagionali, forse tra le categorie più penalizzate a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. Questa sera, durante il nostro appuntamento quotidiano, avremo ospite Ferdinando Caredda, coordinatore regionale dell’associazione nazionale lavoratori stagionali oggi impegnato in Campania a Ischia per poi seguire altre manifestazioni a Napoli e Salerno. Ma anche Salvtore Caccaviello che condurrà in studio col direttore Michele Cinque, Stanislao Balzamo da Amalfi, Mauro Di Maio e altri rappresentanti da Sorrento

Quest’ultimo è stato alla Camera per portare all’attenzione dei presenti, e dell’onorevole Teresa Manzo del Movimento 5 Stelle. Ci parlerà delle manifestazioni che si terranno a Sorrento ed Amalfi.

Qualche giorno fa, Costanzo Iaccarino, presidente regionale Federalberghi, ha fatto presente come non vada sottovalutata la situazione stagionali: “Ciò che continua a destare preoccupazione, tuttavia, è la situazione dei dipendenti stagionali delle imprese turistiche: una stagione breve come quella che il comparto si prepara ad affrontare non consentirà loro di percepire una Naspi adeguata. Chiediamo che il governo nazionale prenda coscienza di questa situazione e che il governatore Vincenzo De Luca sostenga in prima persona imprese e lavoratori del turismo impegnati in questa battaglia”.

Ricordiamo che l’intervento al Positanonews Tg, questa sera, sarà aperto a tutti.

