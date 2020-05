Stabilimenti balneari e supermercati sotto controllo: si rischiano 3000 euro di multa e chiusura attività

I controlli non saranno stringenti soltanto per il mondo della movida, ma anche per i lidi e i supermercati. Il timore da parte delle autorità di governo e dei membri del comitato tecnico scientifico è che con l’aumento delle persone in circolazione possa lievitare anche il rischio di un nuovo contagio. Il problema sono gli assembramenti, a partire dalle piazze del divertimento. Ma non si può abbassare la soglia di attenzione – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – anche nell’uso dei dispositivi di sicurezza e nel rispetto delle distanze interpersonali. E per questo motivo che il Viminale ha già inasprito i controlli, che saranno estesi anche a stabilimenti balneari e supermercati. E per i trasgressori delle regole anche in questo caso potranno scattare multe fino a 3000 euro e chiusura delle attività.