Sportello Unico Penisola Sorrentina. La proposta di Gaetano Milano

Accogliamo con piacere il post di Gaetano Milano, perché ci crediamo, perché i tempi sono più che maturi, perché la necessità di fare RETE è un imperativo, perché il lavoro in penisola è in ginocchio.

Le strategie e gli schemi sono cambiati il nostro mondo socio-economico non sarà più come prima.Mi chiedo se non sia il caso di cominciare ad affrontare i problemi in modo diverso meno campanilistico.Chissà’ che non sia il caso che nasca uno Sportello Unico Penisola Sorrentina per impresa e lavoro che metta insieme tutti i comuni in un unico organismo di orientamento a fronte di dati certi e coordinati.Quanti sono i lavoratori stagionali del turismo della Penisola?Quanti sono i lavoratori del commercio?Quanti sono gli addetti all’agricoltura,all’artigianato,alla pesca?Quante sono le imprese del commercio,e quante sono le imprese della filiera turistica(agenzie di viaggi,alberghi,exstralberghieri,servizi sul territorio):non lo sappiamo.Io ora credo che uno sportello che effettui uno screening di questo tipo potrebbe orientare la domanda di lavoro sul territorio,fungendo da centro di impiego e hub formativo nella comune consapevolezza che i cittadini della penisola debbano avere una prelazione nel collocamento al lavoro.Noi credo,da Vico a Massalubrense siamo 65.000 residenti per cui la forza-lavoro non dovrebbe superare il 30% della popolazione complessiva :ne consegue che il mondo delle imprese dovrebbe facilmente assorbire una tale domanda di lavoro attraverso un unico organismo in grado di incanalare domanda ed offerta,sulla scorta di un patto di rilancio del territorio che veda imprenditori e lavoratori seduti allo stesso tavolo.