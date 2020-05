Buone notizie per gli amanti dello sport e delle “partitelle” fra amici. Il ministro Spadafora ha annunciato che dal 15 giugno potrebbero riprendere le attività amatoriali, gli sport di contatto e le scuole di danza: “Quasi tutti gli sport sono ripartiti. Ciò che manca è l’attività amatoriale degli sport di contatto, come il calcetto e le scuole danza. L’augurio è che nel dpcm che entrerà in vigore dopo il 15 giugno possano ripartire anche questi settori. Se la curva dei contagi ci continuerà a dare notizie positive lo faremo. Io di solito vado a correre, ma non rivelo dove altrimenti potrei trovarmi delle persone”.