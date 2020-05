Incidente in quad per il centrocampista algerino del Digione, Yassine Benzia, che si è infortunato gravemente ad una mano ed ora è ricoverato in ospedale. L’incidente è avvenuto giovedì e Delcourt ha riferito che Benzia al momento è “sotto morfina”, senza specificare però se l’incidente avrà conseguenze sull’uso della mano.