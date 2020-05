Spiaggia che vai legge che trovi. Caos gestione

La spiaggia di Caterina a Sant’Agnello è popolata di gente, mentre a Cassano, lato stabilimenti nessuno o quasi. A mare qualche imbarcazione in movimento, anche vele. I monazzeri sono aperti e gli operatori sta tirando fuori le barche, si vede nel video il rimorchio di un cabinato, trainato al molo galleggiante. Alla Marinella di Sant’Agnello lo stabilimento è pronto, ma l’accesso non c’è. A Positano molta gente in libertà sulla spiaggia, ma i servizi non ci sono, no doccia no wc. Cetara e Minori assolutamente vietate, come anche ad Agropoli, bandiera rossa.

Alcuni stabilimenti preannunciano apertura per domani lunedì.