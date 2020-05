Spiagge in Costa di Amalfi e del Cilento sotto assedio: scattano le limitazioni

I salernitani non hanno resistito alla voglia di sole e di mare e si sono riversati – com’era ampiamente prevedibile dopo il lungo periodo di quarantena e di divieti – sulle spiagge della Costiera Amalfitana e, soprattutto, del Cilento. Hanno, però, dovuto fare i conti con gli annunciati controlli per il rispetto delle misure anti Covid-19 e con alcune chiusure imposte dai sindaci di alcuni arenili della Divina. A Maiori, Cetara e Ravello le spiagge libere – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – sono restate chiuse in attesa di piani anti-caos. A Castellabate, il sindaco Costabile Spinelli, non ha scosto la “grossa difficoltà come enti pubblici perché la responsabilità della gestione è demandata ai Comuni che, però non hanno avuto risorse”.