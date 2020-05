Spiagge ad Anacapri su prenotazione a fasce orarie grazie ad una app donata da un privato

Sull’isola di Capri a mare si potrà andare su prenotazione. Nel golfo di Napoli la prima ipotesi di balneazione post coronavirus covid-19 grazie ad una app donata da un privato con un budget di 25 mila euro che servirà no anche ad assumere giovani che controllino. Dunque Comune di Anacapri si prepara per garantire sicurezza e distanziamento sociale per i bagnanti sulle spiagge pubbliche in attesa di ricevere le linee guida che Governo e Regione Campania intendono adottare per disciplinare la riapertura di spiagge e lidi nel corso della Fase 2 dell’emergenza coronavirus.

La Giunta guidata dal Sindaco Alessandro Scoppa ieri ha approvato un progetto, su proposta del Vicesindaco Francesco Cerrotta, che si prefigge di attivare un servizio di prenotazione ed accesso controllato alle spiagge pubbliche del Faro di Punta Carena e di Gradola, le quali, essendo dotate di conformazioni naturali o architettoniche specifiche, non consentirebbero, se lasciate prive di un protocollo specifico, il mantenimento delle corrette distanze sociali tra le persone.

L’accesso alle spiagge, secondo le previsioni dell’Amministrazione di Anacapri, sarà organizzato tramite due servizi specifici: prenotazioni da parte dei fruitori, gestite con un software dedicato e redatto da un esperto di informatica; controllo e gestione delle spiagge con l’impiego di 5/6 soggetti appositamente selezionati e formati attraverso apposito bando per un periodo di quattro mesi, a partire dal mese di giugno.

Per accedere alle spiagge del Faro e di Gradola, fa sapere l’Amministrazione, sarà quindi necessario prenotarsi attraverso un portale online, fornendo dati anagrafici e scegliendo lo spazio numerato che si intende occupare e la fascia oraria desiderata, che in linea di massima potrebbero essere: 08:30-11:30; 11.45-15:00; 15:15-18:30. Ovviamente, le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti giornalieri, determinati per ciascuna spiaggia. Inoltre, per evitare eccessivi assembramenti, non sarà possibile prenotarsi presso la stessa spiaggia per più di due giorni consecutivi a settimana. Naturalmente, eventuali posti liberi potranno essere assegnati al momento, sempre nel rispetto della fascia oraria vigente.

“Tale progetto, ovviamente passabile di modifiche in base alle norme specifiche attese da Governo e Regione Campania sull’argomento della riapertura delle spiagge pubbliche, si prefigge di garantire sicurezza e distanziamento tra i bagnanti, senza però privarli della possibilità di andare al mare almeno due volte a settimana. Ci rendiamo conto – fa sapere l’Amministrazione – che si tratterà di un’estate di sacrifici, ma nello studiare questa proposta abbiamo tenuto saldi due principi: lasciare semplicemente le spiagge chiuse senza nemmeno tentare di fornire un’alternativa sicura ai nostri cittadini e ai nostri ospiti sarebbe stata una triste sconfitta; aprire senza applicare alcuna misura di sicurezza avrebbe rappresentato un grave esempio irresponsabilità. Nell’adottare questo progetto, che si propone come un esperimento in un periodo storico estremamente complesso, ci appelliamo quindi ancora una volta al senso di responsabilità di cittadini ed ospiti dell’isola, perchè solo attraverso la loro collaborazione potremo rendere questo periodo di sfide meno arduo da affrontare”.