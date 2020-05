Sorrento e Vico Equense . Gli ospedali stanno uscendo dall’emergenza indenni, nessun contagiato fra il personale sanitario e tanto lavoro. Una situazione senza precedenti quella del coronavirus covid-19 anche per noi della penisola sorrentina, momenti difficili, i risultati dei tamponi che non arrivavano subito perchè si doveva aspettare il Cotugno a Napoli. Il Pronto Soccorso abituato a lavorare in una zona turistica che è riuscito a fronteggiare al meglio queste situazioni. Il Direttore sanitario Giuseppe Lombardo sommerso da questa emergenza può contare un grosso risultato, nessuno si è contagiato in ospedale . E non è poco, visto quello che è successo in altre zone d’ Italia, in Lombardia, ma anche in Campania. Circa quattrocento test rapidi, una quarantina di tamponi, trasferimenti veloci dei pazienti positivi nel Covid Centre di Boscotrecase, per ridurre al minimo il rischio di contagio, momenti di preoccupazione e di situazioni limite, come nel resto d’ Italia, non sono mancati, ma i risultati sono eccellenti. Uscire dalla Fase 1 con il personale sanitario dei due ospedali , ma anche con altri pazienti, tutti indenni e senza nessun contagio esterno, non è un risultato da poco. Anzi , è il risultato. E anche il personale ha cacciato gli attributi, qui siamo comunque in piccoli centri, dove il benessere portato dal turismo non fa trovare in genere grandissime emergenze, ebbene tutti si sono adoperati al meglio senza indietreggiare. Questo è un virus strano comunque, la scelta migliore è evitare l’ospedalizzazione, se non in casi gravissimi, come insegna la vicenda della Lombardia, dove proprio gli ospedali sono stati fonte di contagio in alcuni casi, e riuscire ad evitar questo circuito era sicuramente l’obiettivo primario. Attenzione alta per il pericolo, DPI, velocità nei trasferimenti , gran lavoro di tutti, e si è riusciti nello scopo. Un grazie a tutti i dottori e al personale sanitario e parasanitario degli ospedali della Penisola sorrentina da Positanonews.