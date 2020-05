Sorrento. Il pasticciere Antonio Cafiero ci presenta l’artista Leone Cappiello, gallerista della CyArt Gallery sorrentina, il quale, in collaborazione con l’architetto Mascia, di realizzare un’opera d’arte sul muro adiacente la Tabaccheria presente sul Corso Italia, a metà strada tra Piazza Tasso e la Cattedrale. Un’installazione che l’artista e la Galleria d’Arte regaleranno alla città del Tasso come augurio affinché Sorrento possa ripartire e farlo anche con l’arte. Un’opera che si colloca nel progetto iniziato da circa 4 anni denominato “Sorrento, museo a cielo aperto” che ha visto già, ad esempio, l’installazione della statua di San Francesco nel piazzale dinanzi alla chiesa dedicata al Santo ed altre opere in giro per la città. Dopotutto l’arte ci parla di bellezza e ci fa capire che, nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, esistono ancora tante cose belle che ci proiettano e ci accompagnano in un futuro sicuramente più roseo.