Sorrento protagonista nel servizio di “Diari di Viaggio”, la rubrica del Tg2. Il format sui viaggi e il turismo, andato in onda nell’edizione delle 13:00, ha visto la conduttrice di “Sì Viaggiare” Silvia Vaccarezza e Roberto Taglialegna intervistare il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo. Si è parlato dell’avvicendamento alla Fase 2 di gestione dell’emergenza coronavirus, con le prospettive del turismo in Penisola Sorrentina, dove c’è grande voglia di ripartire. “Stiamo lavorando contemporaneamente alla fase 2 e alla fase 3 – ha detto il primo cittadino – per aiutare gli imprenditori a riaprire la Città e prepararci al rilancio in grande per il 2021″. La troupe Rai ha poi fatto visita anche a Guido Fiorentino, patron del Grand Hotel Excelsior Vittoria, che ha accolto le telecamere in esclusiva, mostrando un’eccellenza dell’ospitalità della terra delle sirene. La prestigiosa struttura a cinque stelle fu edificato sulla roccia vulcanica sopra un sito archeologico, dove sorgeva la villa dell’imperatore romano Augusto, che vanta un registro degli ospiti insuperabile: Otto von Bismarck, Luigi I di Baviera (nel 1858), il principe di Galles (giunto nel 1874 e tornato nel 1910 come re d’Inghilterra), l’imperatrice Elisabetta d’Austria (la celebre Sissi), la granduchessa Caterina di Russia, la regina Vittoria di Svezia e la principessa Margaret d’Inghilterra a cui è intitolata una delle nostre suite, la suite One-of-a-Kind Princes Margaret. Numerose le star del grande schermo che hanno soggiornato nelle nostre stanze, come Sofia Loren, Jack Lemmon, Brian De Palma, Pierce Brosnan e molti altri. Tra le personalità di spicco della musica, ricordiamo: Richard Wagner, Richard Strauss, Enrico Caruso, Luciano Pavarotti, Uto Ughi, Andrea Bocelli, Lucio Dalla e Barbara Streisand.