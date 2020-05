Sorrento-Vallone dei Mulini. Per il Wwf, nonostante il coronavirus, la battaglia continua!

Sorrento – Continua l’attenzione da parte del Wwf Terre del Tirreno e dei VAS -Sorrento (Verdi,Ambiente e Società) sull’atavica questione del Vallone dei Mulini. Dopo il sequestro del cantiere ad opera dell’Autorità Giudiziaria si attendono ulteriori sviluppi circa una vicenda che si protrae ormai da dieci anni e che vede coinvolti, oltre alla proprietà del vecchio rudere, tra cui spicca il nome di un ex assessore ed attuale consigliere comunale, i vertici dell’amministrazione comunale,anche gli uffici comunali e le autorità di polizia locale più volte, nel corso degli anni, sollecitate ad intervenire, da parte delle associazioni ambientaliste. A tale proposito pubblichiamo un intervento del Presidente del Wwf Terre del Tirreno, Claudio d’Esposito. (s.c.)

-Sorrento, Sorrento: il vecchio Mulino… ieri e oggi!!!

I lavori ritenuti non legittimi dalla Procura, dopo la denuncia del WWF e dei VAS, hanno portato al sequestro della struttura ormai definitivamente trasformata!

“Il Vallone dei Mulini costituisce da oltre un secolo e mezzo la “cartolina” d’ingresso nella città del Tasso ed ha una enorme importanza dal punto di vista paesaggistico, storico e naturalistico, per la presenza di essenze botaniche rare favorite dall’ombreggiamento e dall’umidità del sito.

Grazie ad un microclima umido costante crescevano specie arboree particolari che avevano ricoperto il mulino.

Tale cartolina è stata violata!

Il Vallone dei Mulini proprio per le sue peculiarità di luogo selvaggio e rinaturalizzato aveva meritato un posto in top-ten nella sezione “Nature” uno dei profili più seguiti su Instagram, il social network interamente dedicato alla fotografia, grazie ad una immagine scattata da Dale Tennyson che collezionò in sole poche ore, nel dicembre 2014, più di trecentomila “like”, soprattutto da utenti stranieri.

Il canyon dei Mulini è famoso in tutto il mondo, come fosse uno squarcio temporale da cui si può vedere il passato, non a caso Buzzfeed l’aveva inserito nella lista dei 30 luoghi più affascinanti del pianeta Terra!

Il fascino tanto decantato del canyon selvaggio, a soli pochi metri dalla grigia e urbanizzata Sorrento, è stato definitivamente, e abusivamente, cancellato da intenti imprenditoriali di una società privata ad oggi ancora poco chiari.” – Claudio d’Esposito – WWF Terre del Tirreno – 17 maggio