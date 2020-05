Sorrento. Turismo: la proposta di Rosario Fiorentino al Sindaco. Alleghiamo di seguito la proposta di Rosario Fiorentino per il comparto turistico, già inviata al Sindaco di Sorrento. “Per Sorrento niente sarà più come prima, ma insieme ce la faremo”, si legge. La proposta di FLAICA CUB: dall’emergenza Covid-19 all’avvio della Fase 2 e 3 ad un piano straordinario per l’occupazione e di sostegno economico per le famiglie dei lavoratori stagionali di tutta la filiera del turismo.

Qui il documento.