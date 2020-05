Sorrento. Il sindaco Cuomo: “Una riflessione sul lavoro che non c’è e i lavoratori stagionali”

Sorrento. Il sindaco Giuseppe Cuomo, così come i suoi colleghi della Costiera amalfitana e sorrentina, rivolge a tutti i suoi concittadini gli auguri per questo primo maggio, Festa dei Lavoratori, e condivide una riflessione sul lavoro che non c’è e sulla questione dei lavoratori stagionali, sui quali stanno puntando i riflettori dopo esser stati dimenticati all’inizio di questa emergenza.

In questa giornata del Primo Maggio, – dice il sindaco – vorrei dedicare una riflessione al lavoro che non c’è.

La crisi occupazionale, che già soffocava l’Italia, costringendo tanti ad andare via per trovare fortuna, è diventata un’emergenza a causa del coronavirus.

Una situazione preoccupante, tanto quanto quella sanitaria.

Nella nostra terra, dove il turismo impiega la quasi totalità della popolazione, centinaia di famiglie sono in ginocchio.

In queste settimane, le varie iniziative di solidarietà che abbiamo organizzato, hanno mostrato che sono davvero in tanti coloro che hanno bisogno di aiuto.

Per questo, abbiamo acceso i riflettori anche sulla questione dei lavoratori stagionali, che sono stati fino ad ora esclusi dal contributo di 600 euro. Una situazione paradossale che contiamo possa essere presto risolta.

Ma intanto bisogna ricominciare a programmare, ad immaginare il futuro che ci aspetta, ad investire, a chiedere linee guida precise lungo le quali muoverci.

Non ci fermeremo, per dare risposte a chi oggi chiede lavoro, tutele, diritti e dignità.

A presto, vi abbraccio.