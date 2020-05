Sorrento. Sindacati in agitazione per il mercato “Dove sta il piano sicurezza?”. Il mercatino riapre come ha comunicato il sindaco Giuseppe Cuomo, dopo che la Regione Campania ha sbloccato i mercatali, ma i sindacati dei lavoratori della Cooperativa Tasso sono in agitazione “I sindacati chiedono garanzie, noi non abbiamo avuto alcuna comunicazione – dice Alfonso Ronca CEO della Cooperativa Tasso – solo sui social network, ma è possibile? Esiste un piano di sicurezza?”