Sorrento si riaccende. Marco Fiorentino “Ho partecipato con solidarietà, ma il settore turismo in grande difficoltà” . Con un post l’ex sindaco Marco Fiorentino , e candidato sindaco per le prossime elezioni, ha aderito all’iniziativa di questa sera

Accendere le luci dell’albergo della mia famiglia, oggi, ha un significato davvero particolare. È un gesto che ho fatto migliaia di volte ma che mai avevo sentito così profondamente. Ho scelto di aderire all’iniziativa della città per solidarietà, ma soprattutto perché i simboli, in un momento in cui qualche certezza vacilla, valgono infinitamente. Resta, però, un dato amaro. Il settore del turismo e tutto il suo indotto rischiano di vivere momenti di grande difficoltà. Ma io non mi arrendo. Sorrento non si arrende