Sorrento. Sabato 30 maggio sarà l’ultimo giorno di apertura del Banco Solidale di Piazza S. Antonino

Sorrento. Gaetano Milano, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook, rende noto che: «Sabato 30 maggio p.v. sarà l’ultimo giorno di apertura del Banco Solidale di Piazza S. Antonino a Sorrento. Abbiamo cercato di dare una mano in un momento particolare, in modo concreto. Vogliamo ringraziare le tante persone che ci hanno aiutato in termini finanziari, ma anche in termini di impegno concreto, sottraendo tempo al proprio lavoro ed alle proprie famiglie. Un ringraziamento particolare ai tantissimi giovani volontari che si sono mobilitati spontaneamente ed entusiasticamente per consentirci di gestire il banco al meglio delle nostre possibilità. Altro ringraziamento alle tante persone che hanno utilizzato il banco per rispondere alle loro esigenze primarie in un momento terribile. La settimana dopo la chiusura del Banco spero ci sarà la “riapertura” tecnicamente più rilevante quella che ci darà il polso della situazione: affrontiamola positivamente senza dimenticare che, mai come in questo momento, siamo artefici del nostro destino e del nostro futuro, quindi responsabilità, attenzione e fiducia!».